Путин направил соболезнования родным писателя Крапивина

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму близким свердловского писателя Владислава Крапивина. Текст сообщения размещен на сайте Кремля.
Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия в связи с кончиной Владислава Петровича Крапивина. <…> Его книги поднимали важные жизненные темы, помогали юным читателям ценить настоящую дружбу, добиваться намеченных целей, пробуждали интерес к новым знаниям. Светлая память о Владиславе Петровиче Крапивине навсегда сохранится в сердцах его близких, родных, коллег и, конечно, многочисленных почитателей его большого, самобытного таланта», — сообщил глава государства.
О смерти Владислава Крапивина стало известно 1 сентября, ему было 82 года. По данным URA.RU, писатель скончался из-за осложнений ряда болезней после того, как переболел коронавирусом. Прощание с Крапивиным состоится 3 сентября в Екатеринбурге, в Храме-на-Крови.
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