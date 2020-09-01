01 сентября 2020

Путин направил соболезнования родным писателя Крапивина

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Юбилей писателя Владислава Крапивина. Екатеринбург , крапивин владислав, крапивина ирина
Владислав Крапивин скончался на 82 году жизни Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму близким свердловского писателя Владислава Крапивина. Текст сообщения размещен на сайте Кремля.

Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия в связи с кончиной Владислава Петровича Крапивина. <…> Его книги поднимали важные жизненные темы, помогали юным читателям ценить настоящую дружбу, добиваться намеченных целей, пробуждали интерес к новым знаниям. Светлая память о Владиславе Петровиче Крапивине навсегда сохранится в сердцах его близких, родных, коллег и, конечно, многочисленных почитателей его большого, самобытного таланта», — сообщил глава государства.

О смерти Владислава Крапивина стало известно 1 сентября, ему было 82 года. По данным URA.RU, писатель скончался из-за осложнений ряда болезней после того, как переболел коронавирусом. Прощание с Крапивиным состоится 3 сентября в Екатеринбурге, в Храме-на-Крови.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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