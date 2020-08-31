Писателя Крапивина отпоют в главном храме Екатеринбурга

Похороны состоятся 3 сентября Фото: Анна Майорова © URA.RU

Писателя Владислав Крапивина отпоют в одном из главных храмов Екатеринбурга — в Храме на Крови. Об этом URA.RU сообщили источники в правительстве Свердловской области.

«Прощание пройдет в Храме на Крови, — рассказал собеседник. — Церемония состоится 3 сентября в 13.00». Захоронить писателя планируется на Широкореченском кладбище.

Эту информацию URA.RU подтвердили и в отряде «Каравелла», созданном писателем. «В храме пройдет церковная служба, а торжественное построение состоится с участием барабанщиков и знаменной группы отряда — на Широреченском кладбище», — рассказал URA.RU ведущий флагман «Каравеллы» Всеволод Доможиров.

Писателя Владислава Крапивина писателя госпитализировали с подозрением на инсульт в конце июля. Позднее врачи заподозрили у него и коронавирус, но тогда он не подтвердился. 7 августа Крапивина выписали, хотя его состояние было еще хуже, чем до госпитализации. После разразившегося скандала 12 августа к Крапивину приехали врачи и приняли решение о срочной госпитализации. Его прооперировали в ОКБ № 1 и поместили в реанимацию.

Затем стало известно, что его состояние улучшилось — писателя перевели в обычную палату. Накануне сам Крапивин просил, чтобы его выписали домой и жаловался, что устал от больницы. Его невестка Лариса рассказала агентству, что врачи подтвердили у писателя коронавирус, который спровоцировал осложнение старых болезней: диабет, сердце и перенесенные на ногах инсульты.Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале « Екатеринбург » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.