Синоптики предсказали свердловчанам бурю и резкое похолодание

Свердловчан призывают к бдительности перед бурей Фото: depositphotos.com

Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует резкое ухудшение погоды 2 сентября. Об этом сообщили URA.RU в Свердловском гидрометцентре.

«На Свердловскую область с северо-западного направления надвигается циклон. 2 сентября во второй половине подует сильный ветер скоростью 15-20 метров в секунду. Температура воздуха понизится примерно до 14 градусов выше нуля. Сильный ветер, вероятнее всего, будет сопровождаться ливневым дождем с грозой», — сообщили URA.RU в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

ГУ МЧС России по Свердловской области организовало SMS-рассылку сообщений, предупреждающих о предстоящем природном катаклизме. Свердловчан призывают быть бдительными.