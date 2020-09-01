Синоптики предсказали свердловчанам бурю и резкое похолодание

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Клипарт depositphotos.com, ветер, торнадо, ураган, природные катаклизмы, стихийные бедствия
Свердловчан призывают к бдительности перед бурей Фото: depositphotos.com

Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует резкое ухудшение погоды 2 сентября. Об этом сообщили URA.RU в Свердловском гидрометцентре.

«На Свердловскую область с северо-западного направления надвигается циклон. 2 сентября во второй половине подует сильный ветер скоростью 15-20 метров в секунду. Температура воздуха понизится примерно до 14 градусов выше нуля. Сильный ветер, вероятнее всего, будет сопровождаться ливневым дождем с грозой», — сообщили URA.RU в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

ГУ МЧС России по Свердловской области организовало SMS-рассылку сообщений, предупреждающих о предстоящем природном катаклизме. Свердловчан призывают быть бдительными.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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