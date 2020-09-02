Губернаторам могут запретить регулировать продажу алкоголя

Региональным властям могут запретить регулировать продажу алкоголя. Об этом сообщается в проекте постановления правительства России, опубликованного Минпромторгом.
«Предлагается закрепить, что введение ограничений и запретов на реализацию продовольственных товаров допускается только в случаях, предусмотренных федеральными законами, указами президента и постановлениями правительства РФ», — сообщается в пояснительной записке к документу.
Авторы инициативы заявляют, что в условиях рыночный экономики государство должно минимально вмешиваться в рыночные процессы, а любые региональные ограничения на оборот каких-либо товаров, как правило, не имеют достаточных оснований и вредят развитию экономики.
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