Губернаторам могут запретить регулировать продажу алкоголя

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Режим самоизоляции. Сургут, покупатели, алкоголь, вино, спиртное, покупатели алкоголя, люди в медицинских масках
Ограничения региональных властей вредят развитию экономики, считают авторы инициативы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Региональным властям могут запретить регулировать продажу алкоголя. Об этом сообщается в проекте постановления правительства России, опубликованного Минпромторгом.

«Предлагается закрепить, что введение ограничений и запретов на реализацию продовольственных товаров допускается только в случаях, предусмотренных федеральными законами, указами президента и постановлениями правительства РФ», — сообщается в пояснительной записке к документу.

Авторы инициативы заявляют, что в условиях рыночный экономики государство должно минимально вмешиваться в рыночные процессы, а любые региональные ограничения на оборот каких-либо товаров, как правило, не имеют достаточных оснований и вредят развитию экономики.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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