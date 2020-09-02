В Кремле нет окончательного решения о расположении Госсовета

Дмитрий Песков отметил, что президент РФ выскажет свои мысли по поводу расположения Госсовета Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Окончательного решения о том, в каком из российских городов будет размещаться Госсовет, нет. Так на вопрос URA.RU во время конференц-колла ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока нет финализированных решений на этот счет, преждевременно рассуждать на эту тему», — сказал Песков. Он добавил, что президент России Владимир Путин «своевременно выскажет свою точку зрения» о том, как должен измениться Госсовет. По его словам, сначала должна начаться работа в Госдуме с соответствующим законопроектом. «Тем более, что в эти дни отмечается 20-летие Госсовета», — заключил он.

Президент России Владимир Путин предложил реформировать Госсовет в январе 2020 года. По его словам, сделать это необходимо, чтобы повысить роль губернаторов в принятии федеральных решений, передает РАПСИ.

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