01 сентября 2020

РУСАЛ меняет официального представителя в УрФО

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит первого Заместителя Губернатора Свердловской области Алексея Орлова в Каменск-Уральский. Свердловская область, русал, каски, спецодежда, рабочие
На пост в алюминиевом холдинге претендует известный пиарщик Фото: Анна Майорова © URA.RU

Один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия, ОК «Русал» в ближайшее время может получить нового официального представителя в Уральском федеральном округе. Об этом сообщили источники URA.RU в холдинге.

Уральского представителя РУСАЛа Романа Лукичева в должности может сменить Елена Воронова, которая до июня работала советником спикера свердловского Заксобрания Людмилы Бабушкной, а до этого была пресс-секретарем Дениса Паслера, который в тот момент занимал пост председателя свердловского правительства.

Елена Воронова сообщила URA.RU, что не комментирует тему. Роман Лукичев сообщил, что не комментирует и не подтверждает информацию о возможном уходе.

Роман Лукичев с 2004 года работал в ПАО «Русский алюминий», в 2007 после объединения активов «Русского алюминия» и «Сибирско-Уральской алюминиевой компании» (СУАЛ) занял пост официального представителя РУСАЛа на Урале.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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