РУСАЛ меняет официального представителя в УрФО

Один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия, ОК «Русал» в ближайшее время может получить нового официального представителя в Уральском федеральном округе. Об этом сообщили источники URA.RU в холдинге.
Уральского представителя РУСАЛа Романа Лукичева в должности может сменить Елена Воронова, которая до июня работала советником спикера свердловского Заксобрания Людмилы Бабушкной, а до этого была пресс-секретарем Дениса Паслера, который в тот момент занимал пост председателя свердловского правительства.
Елена Воронова сообщила URA.RU, что не комментирует тему. Роман Лукичев сообщил, что не комментирует и не подтверждает информацию о возможном уходе.
Роман Лукичев с 2004 года работал в ПАО «Русский алюминий», в 2007 после объединения активов «Русского алюминия» и «Сибирско-Уральской алюминиевой компании» (СУАЛ) занял пост официального представителя РУСАЛа на Урале.
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