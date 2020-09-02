Евросоюз отказался открывать границы для россиян

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Флаг Евросоюза. Екатеринбург, евросоюз, флаг евросоюза
ЕС изучит решение властей Греции открыть границы с Россией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Евросоюз оставил без изменений список из 10 стран, с которыми открыты внешние границы. США и России в этом списке нет.

«На заседании Комитета постоянных представителей ЕС было принято решение оставить список стран без изменений», — рассказал ТАСС европейский дипломатический источник. Сейчас в перечень входят Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Руанда, Грузия, Уругвай. Также в списке условно числится Китай: в этом государстве благоприятная эпидемиологическая обстановка для открытия границ, но сам Китай пока не намерен возобновлять авиасообщение с ЕС.

Ранее эксперты в сфере туризма в разговоре с URA.RU рассказали, что с помощью Греции россияне могут попасть в другие европейские страны. Ожидается, что Греция откроет границы с Россией 7 сентября. Пока страна разрешила въезд до 500 туристов в неделю при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и ваучера на отель, пишет агентство Nation News. Евросоюз уже начал такое решение властей Греции.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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