Кремль: зависимость России от нефтегазовых доходов снижается

Зависимость России от доходов, полученных с продажи нефти и газа, снижается. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время конференц-кола.
«[Зависимость РФ от нефтегазовых доходов] имеет тенденцию к поэтапному, хоть медленному, сокращению. И за последние 10-15 лет это сокращение видно невооруженным глазом», — рассказал Песков. Он добавил, что это сокращение продолжится.
По словам Пескова, высокотехнологичный сектор в России растет. Также он напомнил о достижениях в области медицины.
По данным Минфина РФ, в июне средняя цена нефти российской марки Urals выросла на треть по сравнению с маем и достигла 41,93 долларов за баррель, передает RT. Резкое удорожание энергосырья эксперты объясняют снятием карантинных ограничений, введенных в связи распространением COVID-19.
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