Кремль: зависимость России от нефтегазовых доходов снижается

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Песков добавил, что сокращение зависимости от нефтегазовых доходов продолжится. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Зависимость России от доходов, полученных с продажи нефти и газа, снижается. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время конференц-кола.

«[Зависимость РФ от нефтегазовых доходов] имеет тенденцию к поэтапному, хоть медленному, сокращению. И за последние 10-15 лет это сокращение видно невооруженным глазом», — рассказал Песков. Он добавил, что это сокращение продолжится.

По словам Пескова, высокотехнологичный сектор в России растет. Также он напомнил о достижениях в области медицины.

По данным Минфина РФ, в июне средняя цена нефти российской марки Urals выросла на треть по сравнению с маем и достигла 41,93 долларов за баррель, передает RT. Резкое удорожание энергосырья эксперты объясняют снятием карантинных ограничений, введенных в связи распространением COVID-19.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...