Челябинские школы готовят к дистанту с конца следующей недели

В самом радикальном варианте челябинские школьники просто не будут учиться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области школы и общеобразовательные учебные заведения готовят к переходу на дистанционное обучение 11 и 12 сентября. Это делается в связи с голосованием, которое в этом году растянется на три дня и пройдет в условиях пандемии COVID-19, сообщили URA.RU в министерстве образования региона

«Расположенные в учебных заведениях участки для голосования 11, 12 и 13 сентября посетит большое число избирателей. В пятницу и субботу в большинстве школ идет учеба. Чтобы исключить возможность заражения коронавирусом, прорабатывается вариант дистанционных занятий либо полная их отмена в эти дни. Решение будет принято в ближайшее время», — сообщил URA.RU министр образования и науки области Александр Кузнецов.

С 11 по 13 сентября жителям Челябинской области предстоит избрать 60 депутатов законодательного собрания, половину — по партийным спискам. К выборам допущены «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «За правду!», Партия пенсионеров, Партия роста, «Родина» и «Зеленая альтернатива». Также во всех муниципалитетах, кроме Челябинска и Трехгорного, пройдут выборы местных депутатов.

До 6 сентября в регионе объявлен режим повышенной готовности. Область находится на втором этапе отмены карантина.