Избирательная комиссия Екатеринбурга назначила дату довыборов двух депутатов депутатов гордумы — по Ленинскому и Верх-Исетскому округам. Как сообщили URA.RU источники, знакомые с результатами обсуждения, голосование пройдет 22 ноября. Предполагается, что решение комиссии будет опубликовано 4 сентября, а выдвижение кандидатов пройдет с 5 сентября по 2 октября.
По информации агентства, решение назначить довыборы именно на 22 ноября принял глава города Александр Высокинский. При этом изначально предполагалось, что довыборы пройдут 15 ноября — эта дата, по сведениям инсайдеров, была согласована с резиденцией губернатора. «Однако в конце августа Высокинский настоял, чтобы голосование прошло на неделю позже», — рассказал источник URA.RU.
По его словам, изменение сроков связано с желанием главы города получить временной люфт для согласования промэрских кандидатов с «Единой Россией» и областными властями. Пресс-секретарь мэра Анатолий Карманов привел иное объяснение: «О „переносе“ тут говорить не совсем верно. 15 ноября было самой ранней возможной датой. 22 ноября определено в целях оптимизации подготовки и чтобы нормализовалась эпидемическая ситуация».
Как писало URA.RU, Высокинский рассматривает анкеты бюджетников (в первую очередь директоров школ), которые впоследствии могли бы представлять интересы «серого дома» в представительном органе. При этом ожидается, что своих кандидатов на довыборы также намерен представить авторитетный бизнесмен, оппонирующий Высокинскому.
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