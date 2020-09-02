Курганские власти рассказали, когда отремонтируют брошенные улицы

Дорожным работам на улицах Пичугина и Космонавтов мешают судебные процедуры (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ремонт дорог на улицах Пичугина и Космонавтов в Кургане, брошенный год назад, возобновится только после проведения судебных экспертиз. Об этом губернатор Курганской области Вадим Шумков написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава региона пояснил, что подрядчик не выполнил муниципальный контракт. Он демонтировал старое дорожное полотно, но не сделал новое. После этого компания подала в суд на мэрию Кургана, требуя оплаты за выполненную часть работ. «До завершения определенных процедур и судебной экспертизы новые работы проводиться не могут. Таков порядок», — заявил Шумков. «Ситуация непростая, но разберемся и с этим», — добавил он.

Работы на улицах Пичугина и Космонавтов общей стоимостью почти 18 млн рублей в 2019 году выполняла компания «Благострой» из Екатеринбурга. На портале госзакупок отмечается, что городские власти в одностороннем порядке расторгли контракты с ним. «Благострой» подал в суд на мэрию с требованием выплатить 11,5 млн рублей.

«Проекты, переданные подрядчику, не соответствовали нормативным строительным требованиям, на основании которых можно было выполнять работы», — ранее заявляла URA.RU гендиректор «Благостроя» Марина Кузнецова. Именно поэтому компания не смогла своевременно закончить ремонт, а затем отказалась от укладки асфальта в снег и мороз. Подрядчик предлагал перенести работы на май 2020 года, но заказчик отказался. Антимонопольная служба отказала властям во внесении ООО «Благострой» в реестр недобросовестных поставщиков.