Символический «памятник» Грете Тунберг открыли челябинские экологические активисты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Проблемы экологии в Челябинске

В Челябинске установили символический памятник известной экоактивистке, шведской школьнице Грете Тунберг. Он призван привлечь внимание к экологическим проблемам города, сообщил URA.RU замглавы движения «Антисмог» Евгений Маленкин.

«Тунберг является всемирным образом донесения экологических проблем до высших эшелонов власти. Поэтому решили использовать ее образ, чтобы донести чаяния челябинцев до властей», — сказал собеседник.

Евгений Маленкин (справа) заявил, что эта акция призвана привлечь внимание властей к экологии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Живая девушка, покрашенная в бронзовый цвет, с табличкой «Не дадим природе умереть» встала в пикет в Саду камней на набережной реки Миасс в центре Челябинска. Организаторы развернули красную ковровую дорожку. И сымитировали открытие настоящего памятника.

Тунберг, страдающая синдромом Аспергера, прославилась благодаря акциям по борьбе с изменением климата, которые она проводила вместо учебы в школе возле шведского парламента в 2018 году. 17-летняя девочка привлекла внимание властей и выступила на Генассамблее ООН, заявив, что мировые лидеры не заботятся об экологии и «украли у нее детство». После этого активистку наградили Международной детской премией мира.

Организаторы сымитировали реальное открытие памятника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не разделяет восторгов из-за ее слов и предположил, что она «добрая девочка», но ей не объяснили, что «современный мир сложен и многообразен». После этого экоактивистка поменяла описание в своем профиле в Twitter «Добрая, но плохо информированная девочка».