01 сентября 2020
31 августа 2020

В Пермском крае осталось три ограничения на карантине. Решение оперштаба

© Служба новостей «URA.RU»
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Город в период самоизоляции 27 мая 2020. Пермь, набережная закрыта пермь
В Перми смягчили карантин Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае осталось три действующих ограничения, введенных в связи с распространением коронавируса. Сегодня оперштаб по борьбе с COVID-19 разрешил работу пермского планетария при соблюдении ряда требований безопасности.

«Посетители [планетария] должны соблюдать температурный и масочный режим. Количество зрителей каждого мероприятия — не более 50% от общей вместимости зрительного зала. Разрешены групповые занятия — при численности участников не более 10 человек», — информирует пресс-служба правительства края.

При этом оперштабом принято решение сохранить:

  • режим самоизоляции для людей старше 65 лет;
  • запрет на работу развлекательных центров, детских игровых комнат, ночных клубов;
  • ограничения при проведении культурно-массовых мероприятий (мероприятия на открытых пространствах могут быть проведены при условии одновременного нахождения на них не более 400 человек и только после согласования с органами власти и уведомлением Роспотребнадзора).

По данным на 2 сентября в регионе выявлено 7983 случаев заразившихся коронавирусом (+60 за сутки). Единственной территорией в крае, «свободной» от вируса остается Косинский муниципальный округ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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