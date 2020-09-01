В Пермском крае осталось три действующих ограничения, введенных в связи с распространением коронавируса. Сегодня оперштаб по борьбе с COVID-19 разрешил работу пермского планетария при соблюдении ряда требований безопасности.
«Посетители [планетария] должны соблюдать температурный и масочный режим. Количество зрителей каждого мероприятия — не более 50% от общей вместимости зрительного зала. Разрешены групповые занятия — при численности участников не более 10 человек», — информирует пресс-служба правительства края.
При этом оперштабом принято решение сохранить:
- режим самоизоляции для людей старше 65 лет;
- запрет на работу развлекательных центров, детских игровых комнат, ночных клубов;
- ограничения при проведении культурно-массовых мероприятий (мероприятия на открытых пространствах могут быть проведены при условии одновременного нахождения на них не более 400 человек и только после согласования с органами власти и уведомлением Роспотребнадзора).
По данным на 2 сентября в регионе выявлено 7983 случаев заразившихся коронавирусом (+60 за сутки). Единственной территорией в крае, «свободной» от вируса остается Косинский муниципальный округ.
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