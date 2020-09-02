В Кремле готовы сотрудничать с Германией по делу Навального

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
По словам Пескова, Берлин не ответил на предложения помощи от России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия готова сотрудничать с Германией по делу блогера Алексея Навального. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В целом мы подтверждаем, что готовы и заинтересованы в полном взаимодействии и обмене данными по этой теме (отравление Навального — прим.ред.) с ФРГ», — цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, Берлин не ответил на официальные предложения помощи от России.

Песков добавил, что в омской клинике Навальному провели все необходимые анализы. Следов яда российские врачи не обнаружили.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске и блогера госпитализировали. После того, как Навальный впал в кому, немецкие врачи доставили его в клинику «Шарите». Там они сделали вывод, что блогер отравлен боевым ядом «Новичок». Российские криминалисты опровергли эту информацию.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...