В Кремле готовы сотрудничать с Германией по делу Навального

Россия готова сотрудничать с Германией по делу блогера Алексея Навального. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В целом мы подтверждаем, что готовы и заинтересованы в полном взаимодействии и обмене данными по этой теме (отравление Навального — прим.ред.) с ФРГ», — цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, Берлин не ответил на официальные предложения помощи от России.
Песков добавил, что в омской клинике Навальному провели все необходимые анализы. Следов яда российские врачи не обнаружили.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске и блогера госпитализировали. После того, как Навальный впал в кому, немецкие врачи доставили его в клинику «Шарите». Там они сделали вывод, что блогер отравлен боевым ядом «Новичок». Российские криминалисты опровергли эту информацию.
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