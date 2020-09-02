Криминалисты: яда в организме Навального и на его вещах не было

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Открытие штаба Алексея Навального. Тюмень, навальный алексей
У Навального диагностировали нарушение углеводного обмена и панкреатит Фото: Николай Бастриков © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому

Российские криминалисты не нашли ядовитых веществ в организме и на одежде блогера Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По результатам нескольких проведенных экспертиз в рамках доследственной проверки никаких ядовитых, отправляющих, сильнодействующих веществ в организме и вещах Навального не обнаружено», — цитирует издание источника. По его словам, у Навального диагностировали нарушение углеводного обмена и панкреатит.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в аэропорту Омска, откуда блогера госпитализировали. Навальный впал в кому. После этого его доставили в немецкую больницу «Шарите».

Позже врачи из Германии заявили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Берлин не проинформировал Россию об отравлении блогера «Новичком».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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