Криминалисты: яда в организме Навального и на его вещах не было

Российские криминалисты не нашли ядовитых веществ в организме и на одежде блогера Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«По результатам нескольких проведенных экспертиз в рамках доследственной проверки никаких ядовитых, отправляющих, сильнодействующих веществ в организме и вещах Навального не обнаружено», — цитирует издание источника. По его словам, у Навального диагностировали нарушение углеводного обмена и панкреатит.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в аэропорту Омска, откуда блогера госпитализировали. Навальный впал в кому. После этого его доставили в немецкую больницу «Шарите».
Позже врачи из Германии заявили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Берлин не проинформировал Россию об отравлении блогера «Новичком».
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