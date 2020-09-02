Президент Белоруссии Александр Лукашенко в 2014 году предлагал создать украинско-белорусский союз. Об этом рассказал в интервью польскомк порталу Onet бывший президент Европейского совета и председатель Европейской народной партии (ЕНП) Дональд Туск, добавив, что во главе союзного государства Лукашенко видел свою персону.
«Когда Минск занимался чем-то вроде посредничества между Евросоюзом, Россией и Украиной в те самые жаркие дни кризиса на Украине, Лукашенко позвонил мне, тогда я был еще премьер-министром, и прямо предложил убедить ЕС, что он может быть гарантом мирного решения украинской проблемы. И поддержать его идею белорусско-украинского союза с ним как президентом двух государств», — признался Туск. Он отметил, что раньше никогда не рассказывал о состоявшемся разговоре с Лукашенко.
Туск заявил, что решение Лукашенко принял в связи с тем, чтобы «остановить агрессивные намерения России».
В данный момент США, ЕС, Великобритания и Канада обсуждают возможность введения санкций против Белоруссии, напоминает
После президентских выборов в Белоруссии начались протесты, продолжающиеся несколько недель. Были задержаны несколько тысяч человек, накоторые рассказали, что их избивали в СИЗО.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.