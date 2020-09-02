Курильщиков в России лишат ароматизированных сигарет

Производителям табачной продукции запретят использовать пищевые добавки. С такой инициативой выступил Минздрав РФ. Таким образом планируется к 2035 году снизить число курильщиков с 29% до 21%.
«Новый план мероприятий в рамках антитабачной концепции содержит запрет на использование пищевых добавок при производстве табачной продукции. Мера может коснуться 80% изделий на рынке и грозит технологическими проблемами производителям», —пишет «Коммерсант».
Помимо запрета на использование пищевых добавок Минздрав выступает за увеличение размера предупреждающих о вреде курения надписей на пачках сигарет с нынешних 50% от общей площади упаковки до 75%. Кроме этого, в плане мероприятий указано снижение доли никотина в сигаретном дыме.
Ранее россияне раскрыли, какой вид курения считают самым безопасным — это кальяны. Согласно результатам исследования 36% взрослых россиян являются курильщиками. Они оценили опасность кальянов в 3,8 балла из 5. Опасность сигарет опрошенные россияне оценили в 4,0 среди курящих.
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