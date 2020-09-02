02 сентября 2020

Курильщиков в России лишат ароматизированных сигарет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рок-фестиваль «Нашествие-2017», первый день. Завидово, Тверь, сигарета, фанаты, неформалы, платежная система мир, рок, растаман, девушка курит
Минздрав запретит использование отдушек в сигаретах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Производителям табачной продукции запретят использовать пищевые добавки. С такой инициативой выступил Минздрав РФ. Таким образом планируется к 2035 году снизить число курильщиков с 29% до 21%.

«Новый план мероприятий в рамках антитабачной концепции содержит запрет на использование пищевых добавок при производстве табачной продукции. Мера может коснуться 80% изделий на рынке и грозит технологическими проблемами производителям», —пишет «Коммерсант».

Помимо запрета на использование пищевых добавок Минздрав выступает за увеличение размера предупреждающих о вреде курения надписей на пачках сигарет с нынешних 50% от общей площади упаковки до 75%. Кроме этого, в плане мероприятий указано снижение доли никотина в сигаретном дыме.

Ранее россияне раскрыли, какой вид курения считают самым безопасным — это кальяны. Согласно результатам исследования 36% взрослых россиян являются курильщиками. Они оценили опасность кальянов в 3,8 балла из 5. Опасность сигарет опрошенные россияне оценили в 4,0 среди курящих.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...