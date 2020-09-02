МВД России отказалось возвращать онлайн-продажи алкоголя

В МВД уверены: если разрешить онлайн-продажи алкоголя, вырастет преступность Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Министерство внутренних дел (МВД) выступило против продажи алкогольной продукции через интернет. Разрешить онлайн-продажи ранее предлагал Минфин РФ.

«Уже установленные для оборота алкоголя ограничения показали свою эффективность. МВД ежегодно фиксирует снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения», —передает газета «Известия».

В МВД уверены: если запрет на онлайн-продажи с алкоголя будет снят, в стране вырастет преступность. Это приведет к тому, что россияне начнут активнее злоупотреблять алкоголем. Есть и риски онлайн-продаж алкоголя несовершеннолетним. Кроме того, новый формат подтолкнет к развитию нелегальный рынок спиртного.

Ранее сообщалось, что с середины апреля 2020 года продажи алкоголя в России резко упали. К середине июля они так и не достигли таких же объемов, как в прошлом году. Даже падение цен на алкоголь на 2% не спасло отрасль от снижения продаж. Средняя цена за бутылку сейчас составляет около 203 рублей. Меньше всего россияне стали покупать шампанское, его продажи рухнули сразу на 30%.

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