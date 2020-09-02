02 сентября 2020

Из-за второй волны COVID в Екатеринбурге закрыта еще одна школа

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за коронавируса в Екатеринбурге закрылась вторая школа подряд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Еще одна школа Екатеринбурга закрылась из-за коронавируса. Как сообщили URA.RU в городском департаменте образования, 31 августа администрация школы получила предписание Роспотребнадзора в связи с подозрением у одного из сотрудников коронавируса.

«Согласно ему [предписанию], в школе были введены ограничительные мероприятия на 14 дней и учебный год для учеников начался с применением дистанционных технологий», — пояснили в департаменте. Городские чиновники заверили, что все сотрудники школы будут обследованы на наличие коронавируса.

Накануне появилась информация о закрытии другой школы в Железнодорожном районе Екатеринбурга — №148. Ранее власти высказывали опасение, что yа Среднем Урале начнется вторая волна коронавирусной пандемии, что приведет к ужесточению противоэпидемических мер, в том числе — переводу школьников на дистант.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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