Из-за второй волны COVID в Екатеринбурге закрыта еще одна школа

Из-за коронавируса в Екатеринбурге закрылась вторая школа подряд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Еще одна школа Екатеринбурга закрылась из-за коронавируса. Как сообщили URA.RU в городском департаменте образования, 31 августа администрация школы получила предписание Роспотребнадзора в связи с подозрением у одного из сотрудников коронавируса.

«Согласно ему [предписанию], в школе были введены ограничительные мероприятия на 14 дней и учебный год для учеников начался с применением дистанционных технологий», — пояснили в департаменте. Городские чиновники заверили, что все сотрудники школы будут обследованы на наличие коронавируса.

Накануне появилась информация о закрытии другой школы в Железнодорожном районе Екатеринбурга — №148. Ранее власти высказывали опасение, что yа Среднем Урале начнется вторая волна коронавирусной пандемии, что приведет к ужесточению противоэпидемических мер, в том числе — переводу школьников на дистант.