Для россиян открыли границы еще с одной страной

С 1 сентября Молдавия открывает границы с Россией и рядом других стран. Такое решение приняла Нацкомиссия по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении.
«Новые правила пересечения молдавской границы вступают в силу с 1 сентября. Запрет на въезд в Молдавию будет снят в том числе для граждан РФ», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря пограничной полиции республики Раисы Новицки. По ее словам, Россия не попала в список стран так называемой красной зоны, прибытие из которых в Молдавию запрещено из-за сложной эпидемиологической ситуации.
В «красный список» вошли более 50 государств, в том числе Украина, США, Испания, Франция, Армения, Израиль и другие. Это страны, в которых регистрируется более 50 случаев COVID-19 на 100 000 человек.
Россия уже возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией, сняла ограничения на пересечение границы с Абхазией, передает «Национальная служба новостей». Для российских туристов также открыты Киргизия и Черногория, в Швейцарию могут полететь обладатели вида на жительство. Также рассматривается возможность возобновления перелетов во Францию, Венгрию, Мальту, Кипр, Иорданию, Китай и Египет.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.