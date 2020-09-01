Перелеты в Польшу разрешены с 2 по 15 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Польша исключила Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение из-за пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте польского правительства.

«Правительство исключило Хорватию, Францию, Китай и Россию из списка запретов на въезд», — указано в заявление кабмина. Уточняется, что полеты в Польшу запретили Испании, Албании, Румынии и Мальте. Всего запрет распространяется на 44 страны. Новый регламент вступает в силу 2 сентября и истекает 15 сентября 2020 года.

Россия уже возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией, сняла ограничения на пересечение границы с Абхазией. Для российских туристов также открыты Киргизия, Кения, Черногория, в Швейцарию могут полететь обладатели вида на жительство. С 1 сентября для поездок доступна Молдавия, сообщает агентство Nation News. На эту осень россияне чаще всего берут путевки в Турцию.

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