Уральский полпред наградил легенду тюменской политики

Уральский полпред Николай Цуканов вручил орден почета бывшей замгубернатора Тюменской области Наталье Шевчик, проработавшей в правительстве региона 18 лет и покинувшей свой пост в конце прошлого года. Для награждения чиновница прибыла в полпредство в Екатеринбурге. Информация о встрече опубликована на официальном сайте полномочного представителя в УрФО.
«Сегодня полномочный представитель президента Николай Цуканов в соответствии с Указом президента РФ вручил государственные награды жителям Уральского федерального округа», — отмечается в сообщении пресс-службы. Кроме того, Цуканов вручил звание «Заслуженного врача России» двум тюменским медработникам. Это известный детский кардиохирург и завотделением стационара «Областной клинической больницы №1» Кирилл Горбатиков и начальник терапевтической службы ОКБ№1 Елена Журавлева.
Также награды получили двое жителей ХМАО, оба сотрудники «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Николай Цуканов вручил оператору компании «Лангепаснефтегаз» Юрию Чистякову. А электрогазосварщик «Урайнефтегаз» получил звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации».
Также не остался без внимания бывший тюменец и замгубернатора Свердловской области Олег Чемезов. Ранее URA.RU сообщало, что президент Владимир Путин наградил Наталью Шевчик за «трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».
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