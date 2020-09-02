Авиакомпания «Ямал» задолжала 1 млрд за аренду самолетов

АТК «Ямал» спорит с арендодателем из-за состояния лайнеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Ямал» задолжала Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) более 1 млрд рублей за аренду лайнеров Sukhoi Superjet 100. Перевозчик наряду с несколькими крупными российскими компаниями намеренно отказывался вносить плату за самолеты. Об этом следует из проекта постановления правительства РФ.

Финансовый спор между авиакомпаниями и ГТЛК возник из-за неисправности самолетов Sukhoi. Лизинговая фирма раздала перевозчикам 44 лайнера в аренду. В пояснительной записке к документу правительства сказано, что во время использования SSJ-100 «было выявлено значительное количество проблем технического характера». Из-за этого компании не могли летать на этих самолетах и отказывались платить за аренду.

Суммарный долг авиакомпаний перед ГТЛК составил 2,6 млрд рублей. Почти половина этих средств приходится на «Ямал», который задолжал 1,05 млрд рублей. В авиапарке компании 15 самолетов Sukhoi. Также в числе должников «Якутия», «ИрАэро», «Азимут» и другие.

На этом фоне Министерство транспорта РФ предложило выдать ГТЛК субсидию, чтобы возместить ее убытки. До конца года ведомство хочет выделить 3,5 млрд рублей на возмещение потерь при предоставлении скидки на аренду SSJ-100. При этом Минтранс считает, что за состояние сданных в аренду лайнеров ответственна ГТЛК.

Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса АТК «Ямал» понесла убытки на сумму более 1,6 млрд рублей. У авиакомпании, принадлежащей правительству ЯНАО, оказались самые большие потери среди российских региональных перевозчиков.