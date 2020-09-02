Окончания строительства детсада в Мальцево ждут уже несколько лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В сентябре начнется закупка оборудования в уникальный детский сад в селе Мальцево. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к власти региона.

«Учреждению откроют финансовый лимит, направленный на закупку оборудования, необходимого для завершения строительства», — добавил собеседник. Детсад готов почти на 90%, однако из-за проблем с подрядчиком — компанией «Мультипласт» (руководство предприятия, по данным СМИ, обвиняется в мошенничестве — ред.), стройка была заморожена. Из-за этого дошкольники вынуждены ходить в переоборудованный актовый зал местной школы, где в одном помещении расположены игровая комната и столовая.

В конце 2019 года местные жители даже обращались к губернатору Вадиму Шумкову с просьбой решить эту проблему. Глава региона во время визита в село отреагировал на запрос сельчан и поручил выделить 8,8 млн рублей на окончание строительства детсада.

Этот объект является необычным для Зауралья. Например, здесь будет бассейн (4 на 8 метров) — подобного в сельских детсадах Курганской области еще не было. В этом году также отремонтировали подъездную дорогу к дошкольному учреждению. Официально в правительстве пока не прокомментировали URA.RU, когда возобновится работа по строительству учреждения.

Село Мальцево — одно из самых благополучных в Курганской области. С 2016 года там строятся новые дома и соцобъекты в рамках госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий». Самым крупным работодателем населенного пункта является компания «Агро-клевер», активно вкладывающаяся в развитие села. Предприятие также софинансировало строительство садика и ремонт в школе — в общей сложности агрономы вложили около 9 млн рублей.