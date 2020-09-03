Минфин не станет облагать налогом вещи с «Авито» и «Юлы»

Минфин опроверг новость о том, что вещи с «Авито» начнут облагать налогом Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В министерстве финансов опровергли заявление о введении налога на продажу вещей из электронных площадок и социальных сетей. Минфин подчеркнул, что доход от реализации подержанных вещей, как правило, ниже, чем расходы на их приобретение.

«Речи о каком-то дополнительном налогообложении не идет, и такой вопрос не обсуждается», — приводит объяснение Минфина РИА «Новости». В Министерстве напомнили, что по налоговому кодексу НДФЛ можно не платить, если лицо владело продаваемым имуществом больше трех лет.

Таким образом изменений в правилах налогооблажения для физических лиц не будет. При этом «Ведомости» писали, что налог будет взиматься при продаже бывших в употреблении вещей на «Авито», «Юле» и других интернет-сервисах.

Второго сентября многодетные семьи предложили освободить от одного из главных налогов. С таким предложением к российскому премьер-министру Михаилу Мишустину обратилась член общественной палаты РФ.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.