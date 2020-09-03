Лукашенко заявил о фальсификации данных об отравлении Навального

Александр Лукашенко уверен, что данные об отравлении Алексея Навального сфальсифицированы Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, что заявления канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении блогера Алексея Навального не правдивы. Об этом он заявил во время встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

«Мы перехватили интересный разговор, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было», — передает слова Лукашенко «БЕЛТА». По его словам, об этом говорилось во время телефонного разговора между Варшавой и Берлином. Глава Белоруссии пообещал передать его в ФСБ.

Ранее на сайте правительства Германии опубликовали заявление, в котором говорится, что военные токсикологи обнаружили в организме Алексея Навального следы вещества из группы «Новичок», пишут «Дни.ру». В Берлине не исключили введения санкций против Москвы. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер сообщил, что это поспособствует ухудшению отношений между Россией и Западом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Германия по-прежнему не предоставила российской стороне анализы биологических проб, доказывающие отравление Навального.

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