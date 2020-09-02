Ядохимикаты вытекли из бочек, закопанных на курганском полигоне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Шуховском полигоне под Курганом, где захоронено 25 тонн ядохимикатов, произошла утечка пестицидов. Бочки, которые пролежали в земле пять лет, сгнили. Информация URA.RU стала известна от источников знакомых с ситуацией.

«Когда спасатели достали из земли железные бочки, оказалось, что железо сгнило и тонны пестицидов попали в почву. Спасатели берут пробы земли — определяют степень и объемы загрязнения окружающей среды», — пояснил источник.

Сотрудники областного МЧС третий день достают емкости с химикатами. Пока выкопали три больших бочки. Продолжают доставать емкости меньшего объема — несколько двухсотлитровых бочек. Извлечение происходит в присутствии следователей регионального Следственного комитета, которые расследуют уголовные дела — «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» (ст. 247 УК РФ) и «Превышение должностных полномочий» (ст. 286 УК РФ).

В пресс-службе мэрии и МЧС России по Курганской области агентству рекомендовали обратиться за разъяснениями в областное СУ СК. В силовом ведомстве от комментариев отказались.

Кургану может грозить экологическая катастрофа после событий, которые в строжайшей тайне разворачивались в 2015-м. Трое курганцев под покровом ночи закопали 25 тонн опасных отходов на крупнейшем мусорном полигоне города. Участники захоронения пояснили, что выполняли указание бывших руководителей полигона Александра Ткаченко и замдиректора Валерия Бабушкина. Распоряжение о захоронении последовало для получения полигоном лицензии. В колодцах дачников рядом с полигоном в воде было обнаружено превышение по нитратам и нитритам.

В этих бочках хранились пестициды Фото предоставлено читателем URA.RU