Выборы в Тюменской области пройдут 13 сентября Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На выборы в муниципальную думу Тюменского района против кандидата от КПРФ Александра Андреева выдвинулся его однофамилец Игорь Андреев. Об этом URA.RU рассказал депутат тюменской областной думы Иван Левченко (КПРФ). Он уверен, что это было сделано для того, чтобы вести избирателей в заблуждение.

«Александр Андреев является депутатом поселка Винзили, он очень активно работу там ведет, узнаваемый человек. Кандидат Игорь Андреев — не местный, самовыдвиженец, обычный школьный учитель. Поспрашивали у людей и выяснили, что его просто назначили. Мол, надо. Самое смешное, что его внешне, на фотографиях, сделали максимально похожим на нашего кандидата. Та же прическа. И визуально они даже чем-то похожи друг на друга», — пояснил агентству Левченко.

По его словам, самовыдвиженцу помогла попасть на выборы «Единая Россия». Якобы партия заинтересована в том, чтобы коммунист набрал меньше голосов. Там агентству пояснили, что Игорь Андреев в «Единой России» не состоит и не имеет к ней никакого отношения. Получить оперативный комментарий самого Андреева URA.RU не удалось: номер телефона, указанный в открытых источниках, оказался недоступен. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области разгорелся предвыборный скандал из-за кандидатов в депутаты с судимостью.

В КПРФ считают, что самовыдвиженцу помогла «Единая Россия» Иван Левченко