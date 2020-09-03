ВСМПО — одно из крупнейших титановых производств в мире Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Ветераны труда корпорации «ВСМПО-Ависма» написали письмо президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловались на оккупацию предприятия. Об этом рассказал URA.RU один из инициаторов письма доктор технических наук Валерий Водолазский, в недавнем прошлом начальник лаборатории прокатки научно-технического центра завода.

«Я работал на ВСМПО с 1971 года, ушел на пенсию два года назад из-за непонимания, возникшего с нынешним руководством. Обидно видеть то, что происходит с нашим заводом. Поэтому мы решили обратиться к главе государства», — рассказал URA.RU Валерий Водолазский.

В большом письме подробно описывается история предприятия, а нынешнюю ситуацию называют оккупацией завода. «Новые руководители-варяги везут за собой „хвосты“ из Москвы. Перекраивая структуру предприятия, изменяя штатное расписание, вынуждают местные кадры увольняться. С начала года более 1000 человек лишились своих мест. В трудовых коллективах сложилась психотравмирующая ситуация. Разрушается годами налаженный механизм сложных производственных взаимоотношений, влияя на технологический процесс и качество продукции. За два месяца работы врио генерального директора столько „наломал дров“, что возмущение трудящихся достигло апогея. Руководство „Ростеха“ вынуждено было его отозвать от греха подальше. Большая доля чистой прибыли в виде дивидендов уплывает в офшоры.», — сказано в письме.

Авторы послания возмущаются тем, что 70% титана уходит на экспорт за границу. «Применение титана — показатель уровня экономического развития государства и его обороноспособности. Без титана и его сплавов невозможно создание того, что называют продуктами высоких технологий. По применению титана мы скатились с первого места на четвертое после США, Европы и Японии», — говорится в письме.

«Мы открыты для диалога, видим партнеров в опытных руководителях, которые сейчас находятся на пенсии. С некотороыми из них мы уже на связи», — прокоментировал письмо заместитель гендиректора ВСМПО по связям с общественностью Алексей Рябов.