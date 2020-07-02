Для «ВСМПО-Ависма» нашли руководителя в крупном угольном холдинге

Для титанового гиганта нашли нового руководителя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма» возглавит бывший руководитель угольного дивизиона Evraz Сергей Степанов. Перед новым топ-менеджером предприятия поставили задачу обеспечить выживание компании в кризис.

Степанов покинул Evraz 22 июня, тогда его уход объяснили намерением продолжить карьеру за пределами компании, сообщает « Коммерсант ». На днях стало известно, что он станет новым гендиректором «ВСМПО-Ависмы» (65% акций принадлежит госкорпорации «Ростех»). Находящийся сейчас на этой должности Максим Кузюк, по данным газеты, продолжит работу в компании в другой должности.

У Степанова богатый управленческий опыт: в 2005 году в СУАЛ он стал руководить аппаратом президента холдинга, в 2007 году после создания «Русала», топ-менеджер перешел в «Северсталь-ресурс» Алексея Мордашова, а после стал исполнительным директором «Воркутаугля». С 2012 года он работал в Evraz.

Встать у руля «ВСМПО-Ависмы» Степанову пришлось в непростой период — компания испытывает большие проблемы в связи с сокращением заказов со стороны авиастроителей. Собеседники газеты отмечают, что хотя у ногово гендиректора большой опыт антикризисного управления, но компании все равно может потребоваться поддержка акционеров. В конце июня, как писало URA.RU, Кузюк во время встречи с представителями трудового коллектива заявил, что осенью предприятие может прекратить работу из-за отсутствия заказов. Позже появилась информация, что предприятие ищет покупателей своих 5,95% активов в «РусГидро». С помощью этой сделки компания хочет стабилизировать финансовое состояние на фоне ослабления потенциалов экспортных рынков.

«ВСМПО-АВИСМА» закрывала своей продукцией до 35% всех потребностей Boeing в титане. Кроме того, компания удовлетворяла 65% спроса Airbus Group и 100% Embraer. В кризис и под давлением санкций авиастроители отказались от закупки на уральском предприятии.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.