ЯНАО обратился к Москве, чтобы решить жилищные проблемы

Власти ЯНАО договорились с жилищной госкорпорацией о расселении аварийных домов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти ЯНАО договорились с госкорпорацией Фонд содействия реформирования ЖКХ о помощи в расселении аварийных домов. Согласно тексту проекта постановления, опубликованного на сайте ямальской администрации, округ рассчитывает на финансовую поддержку от федеральной структуры.

В документе речь идет о дополнительном соглашении между ЯНАО и Фондом содействия. «Утвердить заключение дополнительного соглашения к договору <…> о предоставлении и использовании финансовой поддержки <…> на переселение граждан из аварийного жилищного фонда», — говорится в проекте постановления. Соглашение вступит в силу в день официального опубликования документа, его еще должен подписать губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Выяснить в окружном правительстве, о какой сумме поддержки идет речь, оперативно не удалось. URA.RU направило в пресс-службу администрации ЯНАО письменный запрос, ответ на него к моменту публикации не последовал.

Ранее источники URA.RU сообщали, что власти ЯНАО испытывают проблемы с расселением ветхого жилья. Новые дома строятся медленнее, чем разрушаются старые. Из-за этого прокуратура регулярно указывает чиновникам на затягивание сроков, а в некоторых районах случаются серьезные ЧП, вроде схода домов со свай. Ямальские власти, в свою очередь, заявляют об успехах: в 2019 году стартовало масштабное возведение жилья для переселения жителей аварийных домов.