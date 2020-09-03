Ефремов в последнем слове заявил, что мог избежать суда

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Спектакль
Михаил Ефремов «пришел решить все честно» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов мог избежать суда, если бы воспользовался «телефонным правом». Об этом он заявил в своем последнем слове по делу о смертельном ДТП в Пресненском суде Москвы.

«Я решил, что я не буду отмазываться, если бы я пользовался телефонным правом, этого бы суда не было. Поэтому пошел сюда, чтобы решить все честно», — цитирует Ефремова РИА «Новости».

В ходе заседания гособвинитель запросила для Ефремова 11 лет колонии. Сам Ефремов признал свою вину. Он уверен, что ему уже вынесли приговор.

ДТП с актером случилось 8 июня. На высокой скорости Jeep Ефремова вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном доставки. Сам актер не пострадал. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице, сообщает портал «Невские новости».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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