НИИ Склифосовского озвучил результаты анализов Навального

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие штаба Алексея Навального. Тюмень, навальный алексей
В анализах Алексея Навального не нашли веществ из группы холинэстеразы Фото: Николай Бастриков © URA.RU
новость из сюжета
Алексей Навальный впал в кому

Специалисты московского НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифософского не нашли в анализах блогера Алексея Навального препараты из группы ингибиторов холинэстеразы, которые якобы обнаружили немецкие врачи. Об этом сообщил завотделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств института Михаил Поцхверия.

«Исследованиями в жидкостях фосфорорганические соединения, а также препараты, ингибирующие холинэстеразу, не были обнаружены», — цитирует Поцхверия РБК. Он уточнил, что биологические жидкости Навального исследовали на американском оборудовании, которое способно идентифицировать 240 тысяч наборов веществ.

Следов яда в организме Навального также не обнаружили омские врачи. Медики сообщали, что проверяли версию об отравлении ингибиторами холинэстеразы с первого дня госпитализации. Признаки отравления Навального веществом из группы ингибиторов холинэстеразы разглядели специалисты немецкой клиники «Шарите», куда блогера доставили из Омска, пишет «Национальная служба новостей». Позднее они заявили, что в организме больного есть следы яда из группы «Новичок».

Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно посадили в Омске, блогера госпитализировали, после чего он впал в кому. Спустя два дня его перевезли в Берлин, передает портал «Невские новости».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...