НИИ Склифосовского озвучил результаты анализов Навального

Специалисты московского НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифософского не нашли в анализах блогера Алексея Навального препараты из группы ингибиторов холинэстеразы, которые якобы обнаружили немецкие врачи. Об этом сообщил завотделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств института Михаил Поцхверия.
«Исследованиями в жидкостях фосфорорганические соединения, а также препараты, ингибирующие холинэстеразу, не были обнаружены», — цитирует Поцхверия РБК. Он уточнил, что биологические жидкости Навального исследовали на американском оборудовании, которое способно идентифицировать 240 тысяч наборов веществ.
Следов яда в организме Навального также не обнаружили омские врачи. Медики сообщали, что проверяли версию об отравлении ингибиторами холинэстеразы с первого дня госпитализации. Признаки отравления Навального веществом из группы ингибиторов холинэстеразы разглядели специалисты немецкой клиники «Шарите», куда блогера доставили из Омска, пишет «Национальная служба новостей». Позднее они заявили, что в организме больного есть следы яда из группы «Новичок».
Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно посадили в Омске, блогера госпитализировали, после чего он впал в кому. Спустя два дня его перевезли в Берлин, передает портал «Невские новости».
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