Омские врачи ответили на заявление об отравлении Навального

Врачи больницы в Омске, где блогер Алексей Навальный находился почти двое суток в состоянии комы, не нашли в его организме следов отравляющих веществ. Так главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев прокомментировал заявления о том, что Навального отравили веществом группы «Новичок».
«Самые главные органы, отвечающие за детоксикацию — это почки, печень, легкие — на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны», — рассказал врач ТАСС. По словам Сабаева, любой токсин повредил бы эти органы, а организм бы боролся с этим воздействием. Но в случае с Навальным этого не произошло.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали. Он впал в кому второй степени. Позже врачи из Германии увезли его в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября немецкий кабмин сделал заявление, что в организме Навального обнаружены следы вещества группы «Новичок». В МИД РФ считают, что Германия не подтверждает свои заявления фактами. А в Кремле заявили, что готовы сотрудничать с Берлином по ситуации с Навальным.
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