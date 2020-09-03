03 сентября 2020
02 сентября 2020

Челябинский силовик-взяточник возглавил строительную фирму

© Служба новостей «URA.RU»
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Дамерт Артур. Челябинск., арест, дамерт артур
Артур Дамерт освободился и возглавил строительную фирму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший руководитель управления Федеральной миграционной службы по Челябинской области Артур Дамерт, отбывший наказание в колонии за получение взяток, назначен директором ООО «Строительная инвестиционная компания „Запад“». Соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ предприятия.

Получить комментарий Дамерта не удалось — никто не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Учредителем ООО «СИК „Запад“» является Владимир Вейгель, партнер семьи экс-силовика. До 2013 года единственным собственником компании был сын Артура Дамерта Павел.

Бывший силовик был осужден в 2015 году к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тыс. рублей. Его лишили звания полковника полиции. Дамерт был признан виновным в получении взяток за выдачу разрешений на работу гастарбайтерам и ускорение оформления загранпаспортов.

Сменивший Дамерта на посту руководителя УФНС Сергей Рязанов получил восемь лет колонии строгого режима и штраф в 30 млн рублей за получение взяток, но умер в больнице следственного изолятора от сердечного приступа после оглашения приговора. Позже УФНС вошло в структуру ГУ МВД по Челябинской области. Однако и начальника отдела миграционного контроля управления по вопросам миграции областного полицейского Владимира Белоносова арестовали по обвинению в получении взяток.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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