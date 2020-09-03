Челябинский силовик-взяточник возглавил строительную фирму

Бывший руководитель управления Федеральной миграционной службы по Челябинской области Артур Дамерт, отбывший наказание в колонии за получение взяток, назначен директором ООО «Строительная инвестиционная компания „Запад“». Соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ предприятия.
Получить комментарий Дамерта не удалось — никто не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Учредителем ООО «СИК „Запад“» является Владимир Вейгель, партнер семьи экс-силовика. До 2013 года единственным собственником компании был сын Артура Дамерта Павел.
Бывший силовик был осужден в 2015 году к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тыс. рублей. Его лишили звания полковника полиции. Дамерт был признан виновным в получении взяток за выдачу разрешений на работу гастарбайтерам и ускорение оформления загранпаспортов.
Сменивший Дамерта на посту руководителя УФНС Сергей Рязанов получил восемь лет колонии строгого режима и штраф в 30 млн рублей за получение взяток, но умер в больнице следственного изолятора от сердечного приступа после оглашения приговора. Позже УФНС вошло в структуру ГУ МВД по Челябинской области. Однако и начальника отдела миграционного контроля управления по вопросам миграции областного полицейского Владимира Белоносова арестовали по обвинению в получении взяток.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «