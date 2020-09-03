Элита Германии раскололась на два лагеря по делу Навального

Члены немецких политических партий разошлись во мнении по ситуации с блогером Алексеем Навальным. Представители Свободной демократической партии (СвДП) готовы отказаться от совместного проекта «Северный поток — 2», а в Левой партии призывают не делать скоропалительных выводов.
В СвДП полностью поддерживают позицию федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которая не исключает введения санкций против России в связи с тем, что немецкие врачи якобы нашли в организме Навального следы вещества из группы «Новичок». Ранее немецкая оппозиционная партия «Зеленые» призвала правительство Германии остановить реализацию проекта «Северный поток — 2» из-за ситуации с Навальным. Сама Меркель ранее заявляла, что нецелесообразно связывать совместный проект с произошедшим, пишет RT.
В частности, демократ Кристиан Линднер призвала российские власти прокомментировать ситуацию вокруг Навального. «Без убедительных объяснений со стороны России неизбежен обзор проектов сотрудничества», — считает политик. Его однопартиец Вольфганг Кубики отметил, что если бундестаг не получит «разумных объяснений от России», то в будущем в отношениях между странами наступит «ледниковый период».
Однако член Левой партии Клаус Эрнст указал на то, что проект «Северный поток — 2» должен быть завершен, несмотря на возникшие разногласия. «Требование протестировать проект абсолютно контрпродуктивно. Не только для России, но и для нас… Прежде всего это выгодно США, в экономических интересах которых ухудшение наших отношений с Россией», — добавил он.
Представитель Христианско-социального союза Маркус Зедер также считает, что Германии не стоит смешивать реализацию проекта «Северный поток — 2» и ситуацию вокруг Навального. Прежде чем принимать какие-либо дальнейшие меры, немецким властям следует подождать дальнейших действий со стороны России, предлагает член Левой партии Грегор Гизи.
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