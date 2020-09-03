Власти выдадут семьям по 30 тысяч на «решение текущих проблем»

Государство в рамках социальных контрактов обновило правило выдачи материальной помощи малоимущим семьям. Если раньше получить деньги можно было только на переобучение или трудоустройство, то теперь этот список существенно расширен.
С 4 сентября в рамках постановления правительства РФ семьи имеют право тратить материальную помощь на подготовку детей к школе, открытие своего бизнеса или решение текущих проблем граждан, сообщает PRIMPRESS. Издание обращает внимание, что выплаты по соцконтракту индивидуальны в зависимости от региона. В среднем сумма по стране составляет 30 тысяч рублей. В Ростовской области семья может рассчитывать до 60 тысяч рублей от государства, в Волгоградской области размер пособия ограничен 40 тысячами, а в Вологодской области в зависимости от нужд домочадцев можно получить от 12 до 100 тысяч рублей. В Нижегородской области сейчас это пособие увеличено в 2,5 раза — на руки можно получить до 250 тысяч рублей.
Соцконтракт —это специальный договор, который отделение Социальной защиты населения заключает с малоимущей семьей. Для этого подтвержденный доход должен быть ниже уровня прожиточного минимума в регионе.
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