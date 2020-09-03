Глава ЦБ призвала банки списать «плохие долги» россиян

Российские банки должны поскорее решить проблемы с невозвратными долгами, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации российских банков.
По оценке Набиуллиной финансовая система России прошла кризис «очень хорошо» и по итогам 2020 года прибыль банков может составить один трлн рублей, пишет «
регулятор приводит расчеты, согласно которым в целом по банковской системе запас по капиталу, превышающему регуляторные требования, составляет 5,9 трлн рублей, а это может обеспечить дополнительное резервирование около 11% кредитов банковского сектора. Как пояснила глава ЦБ, если третья часть реструктурированных кредитов окажется дефолтной, запас по капиталу оставит финансовую систему страны «очень прочной».
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