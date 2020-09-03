03 сентября 2020

Глава ЦБ призвала банки списать «плохие долги» россиян

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Гайдаровский форум-2018. Второй день. Москва, портрет, набиуллина эльвира
Эльвира Набиуллина оценила устойчивость банков в «коронакризис» Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Российские банки должны поскорее решить проблемы с невозвратными долгами, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации российских банков.

По оценке Набиуллиной финансовая система России прошла кризис «очень хорошо» и по итогам 2020 года прибыль банков может составить один трлн рублей, пишет «Коммерсант». «В этой ситуации нежелание банков воспользоваться регуляторными послаблениями, признав потери по невозвратным кредитам, — долгосрочный риск», — отмечает глава ЦБ. Она отметила, что наличие некачественных активов на балансе снижает доверие инвесторов. «Примеров в мировой практике, когда признание плохих активов затягивалось, достаточно много: это и „потерянное десятилетие“ в Японии в 1990-х годах, и ситуация в ряде европейских стран после глобального финансового кризиса 2007—2009 годов, и наш собственный опыт 2008—2009 годов», — отмечает Набиуллина.

регулятор приводит расчеты, согласно которым в целом по банковской системе запас по капиталу, превышающему регуляторные требования, составляет 5,9 трлн рублей, а это может обеспечить дополнительное резервирование около 11% кредитов банковского сектора. Как пояснила глава ЦБ, если третья часть реструктурированных кредитов окажется дефолтной, запас по капиталу оставит финансовую систему страны «очень прочной».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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