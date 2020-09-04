Чубайсу ответили на идею ввести жесткий налог

Анатолий Панфилов предложил ввести квоты на выбросы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Контролем выброса углерода в атмосферу должны заниматься службы Росприроднадзора и штрафовать предприятия-нарушители. Для этих целей не обязательно вводить новые налоги, заявил в разговоре с URA.RU лидер российской экологической партии «Зеленые» Анатолий Панфилов.

«У нас куда ни плюнь, везде налоги. В нынешней экономической ситуации неправильно вводить для предприятий еще какие-либо налоги», — рассказал Панфилов. По его мнению, требуется добровольное регулирование выбросов со стороны предприятий. Контролем за этими выбросами должен заниматься Росприроднадзор и, в случае нарушений, выписывать соответствующие штрафы.

По словам политика, еще одним решением данной экологической проблемы станет заимствование западного инструмента снижения выбросов — распределение квот и создание соответствующей биржи. В этом случае каждое предприятие, экономящее на выбросах, может продать свою квоту.

Ранее глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России новый налог на выброс углерода в атмосферу. По мнению чиновника, это позволит стимулировать промышленные предприятия на уменьшение количества вредных выбросов.

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