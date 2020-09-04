Материалам о госпитализации Навального дали ход в России

Одна из возможных статей — «Покушение на убийство» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

В России могут завести уголовное дело из-за госпитализации блогера Алексея Навального. Следователи начали проверку по этому поводу, сообщают в Басманном суде Москвы.

«Заявление о возбуждении уголовного дела направлено в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте», — цитирует ТАСС судью. Заявление на возбуждение уголовного дела по статьям «покушение на убийство» и «посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля» подал «Фонд борьбы с коррупцией».

В ФБК не получили ответа от Следственного комитета по их заявлению в установленный срок, поэтому обратились с жалобой в Басманный суд Москвы. Заявителю объяснили, что сейчас проверку госпитализации Навального проводит управление на транспорте по Сибирскому ФО министерства внутренних дел.

Пока следователи не нашли признаков того, что тяжкий вред здоровью блогера кто-то причинил умышленно. Тем не менее, сроки проверки продлены до 20 сентября.

Алексею Навальному стало плохо на борту рейса Томск-Москва 20 августа, напоминает телеканал 360. Лайнер пришлось срочно посадить в Омске. Местные врачи спасли жизнь блогера, однако родные Навального потребовали, чтобы его перевезли на лечение в немецкую клинику. Врачи ФРГ позже заявили, что нашли в организме Навального следы интоксикации. Однако доказательств этого Германия России не предоставила.

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