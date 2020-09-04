Бюджетникам назначили новые выплаты из-за коронавируса

Среди новых получателей выплат: сотрудники полиции, ФСБ и ФСИН Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Работники, участвующие в борьбе с коронавирусом, получат новые стимулирующие выплаты. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства РФ.

«Речь идет об организациях, находящихся в ведении Минздрава, Минобрнауки, Минобороны, Минтруда, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН», — говорится в пояснительной информации к документу. Сотрудники данных организаций и ведомств, наряду с медиками, задействованы в борьбе с инфекцией.

Размер выплат составит от 20 до 100% от среднемесячного дохода. Для этих целей из федерального бюджета выделено порядка 5 миллардов рублей.

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