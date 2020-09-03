03 сентября 2020

В свердловских больницах новый рекорд по числу больных COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врачи, коронавирус
Число положительных тестов на коронавирус растет второй день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области выросло число пациентов с коронавирусом. На 4 сентября, согласно данным регионального штаба по борьбе с COVID-19, госпитализировано 340 человек. Таких показателей не было с 14 августа — тогда в больницах находился 351 пациент.

За сутки в регионе было зарегистрировано 123 новых случаев COVID, 57 из них в Екатеринбурге. Четверо заболевших скончались. Всего с начала эпидемии в области умерли 470 человек. «Состояние 80 госпитализированных оценивается как тяжелое, 71 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 37 — на аппаратах ИВЛ», — сообщили в штабе.

Число госпитализированных в Свердловской области стало расти
URA.RU

За сутки из больниц выписано 60 человек. Общее число выздоровевших составило 20 189. Всего в регионе коронавирусом заболел 25 791 гражданин.

Ранее URA.RU сообщало, что в условиях коронавируса наименее защищенными оказались свердловчане в возрасте 40-49 лет. При этом максимальный уровень иммунитета выявлен у детей в возрасте 1-6 лет (23,3%). Кроме того, выяснилось, что 94,4% имеющих иммунитет волонтеров перенесли инфекцию бессимптомно.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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