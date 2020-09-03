В свердловских больницах новый рекорд по числу больных COVID

В Свердловской области выросло число пациентов с коронавирусом. На 4 сентября, согласно данным регионального штаба по борьбе с COVID-19, госпитализировано 340 человек. Таких показателей не было с 14 августа — тогда в больницах находился 351 пациент.
За сутки в регионе было зарегистрировано 123 новых случаев COVID, 57 из них в Екатеринбурге. Четверо заболевших скончались. Всего с начала эпидемии в области умерли 470 человек. «Состояние 80 госпитализированных оценивается как тяжелое, 71 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 37 — на аппаратах ИВЛ», — сообщили в штабе.
За сутки из больниц выписано 60 человек. Общее число выздоровевших составило 20 189. Всего в регионе коронавирусом заболел 25 791 гражданин.
Ранее URA.RU сообщало, что в условиях коронавируса наименее защищенными оказались свердловчане в возрасте 40-49 лет. При этом максимальный уровень иммунитета выявлен у детей в возрасте 1-6 лет (23,3%). Кроме того, выяснилось, что 94,4% имеющих иммунитет волонтеров перенесли инфекцию бессимптомно.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «