Тюменцев разозлили пранкеры, устроившие «зомби-апокалипсис»

Пранкеры устроили зомби-розыгрыш в одном из подземных переходов Тюмени Фото: Дмитрий Сухоросов © URA.RU

Тюменцы устроили травлю местных пранкеров после зомби-розыгрыша в одном из подземных переходов города. Под видеороликом, на котором шутники изображают из себя ходячих мертвецов, пользователи одного из городских пабликов соцсети «ВКонтакте» оставили десятки гневных комментариев. Горожане считают, что подобные шутки могли привести к трагедии.

«Ужас! А если ребенок получит психологическую травму или с сердцем у кого-то проблемы! Все сейчас на негативе, лучше бы настроение чем-то приятным подняли, чтобы люди с улыбкой ушли, а не у виска крутили», — заявила в комментариях Татьяна Казанцева.

К зомби-пранку с большим негативом отнеслись и другие пользователи. «Даже после слов, что это шутка, у кого-то мог случится сердечный приступ. Или мужчина шёл бы с оружием при исполнении, выстрелил бы в лицо и грима не надо. О чём думают эти люди, непонятно», — считает Алина Денисова. «Видимо, о пожилых и о детях никто из них не подумал. Плохо все это могло кончится», — предположила Евгения Канникова. «Какой-нибудь нервный, уставший после работы выстрелит пару раз из травмата, так сразу такие розыгрыши прекратятся», — пояснил пользователь с ником Игорь Владимирович.

Ранее агентство писало о том, что год назад тюменцев напугал пранкер, который в маске клоуна с бензопилой гонялся за людьми. Шутник был задержан и наказан за мелкое хулиганство.