Задержали несостоявшихся колумбайнеров в результате спецоперации ФСБ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Федеральная служба безопасности заявила о задержании 13 пользователей социальных сетей, готовивших серию нападений на школы и общественные места. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ряде регионов задержаны 13 граждан России, планировавших массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного оружия», — говорится в сообщении ФСБ. Помимо этого, задержанные подозреваются в массовых призывах к нападениям. Одну из акций планировалось провести 1 сентября во время линейки.

Представители ФСБ подчеркивают, что 11 из 13 задержанных являлись участниками одного из закрытых пабликов околотерористической тематики. По данным силовиков, в паблике шло обсуждение возможных атак.

У задержанных изъяты 4 самодельных взрывных устройства. Помимо этого, в ведомстве сообщили о том, что обнаружили компоненты для других устройств и зажигательные смеси, а также огнестрельное оружие.

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