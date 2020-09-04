Учителя пожаловались на работу в школах в условиях COVID

Педагогам не понравилась возросшее из-за коронавируса количество обязанностей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новая безопасная форма учебного процесса в школах оказалась слишком трудной в первую очередь для учителей. В соцсетях педагоги пожаловались на возросшее из-за рекомендаций Роспотребнадзора количество обязанностей.

«Дети (все равно) общаются! А что получили мы? Со своими сумками, учебниками, наглядностями носимся по этажам. При этом надо проверить свой класс, поменять учебники и наглядность, проконтролировать питание класса и приготовиться к уроку в другом кабинете», — цитирует «Ридус» жалобу учителя в профессиональном сообществе «ВКонтакте».

Также педагоги недовольны тем, что надо мерять детям температуру. На это у дежурных преподавателей уходит по два часа лишнего времени. К тому же, бесконтактные термометры работают плохо, сетуют учителя в соцсетях.

Однако есть и те, кому понравилась новая форма обучения. Некоторые просто не почувствовали изменений. Другие же пишут, что хоть им и не очень по душе такие рекомендации, но они все равно лучше дистанционной работы.

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