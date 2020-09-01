Для российских школьников придумали новый предмет

В российских школах могут обучать детей вождению. Об этом заявил начальник подмосковного управления ГИБДД Виктор Кузнецов.
«При желании школа может на общих основаниях получить лицензию и обучать учеников вождению как автошкола», — рассказал Кузнецов в эфире «Радио 1». По его словам, не у всех школ есть возможность преподавать вождение. Это связано с отсутствием площадок для обучения и специального транспорта.
Кузнецов отметил, что в серпуховской школе уже обучают детей вождению. Это первая школа в Подмосковье, где появилось нововведение.
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик добавил, что ДТП может стать меньше, если школьники будут знать правила дорожного движения. По словам Гержика, ребенок должен знать устройство машины и основные опасности вождения, передает агентство
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