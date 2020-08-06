Близкий к ЧВК боец объяснил, куда россияне ехали через Минск

Россиян должны были перебросить в Ливию Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Задержанные в Белоруссии россияне отправлялись в Ливию, а не Венесуэлу. При этом в действительности в Минске задержаны не бойцы ЧВК «Вагнер», а люди, имеющие отношение к частной военной компании «МАР» (сейчас — частное охранное предприятие). Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал человек, близкий к ЧОП «МАР».

«Информация, что они якобы намеревались лететь в Венесуэлу — не соответствует действительности. Их перебрасывали в Ливию охранять порт. Я в этом (что задержанные имеют отношение к ЧОП «МАР») уверен, поскольку один из них — житель Пермского края (ранее сообщалось, что среди россиян есть пермяк), я лично был с ним знаком. Еще один пермяк собирался туда поехать — они заполняли анкеты именно этой компании., — пояснил собеседник агентства.

В какой именно город должны были прибыть чоповцы — не известно. По словам инсайдера, этой информацией задержанные в Белоруссии россияне не располагали, поскольку о задачах, поставленных перед чоповцами, те узнают непосредственно по прибытии. Источник отметил, что группа должна была находиться в Ливии три месяца.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «ЧВК «МАР» (генеральный директор — Денис Шетько) было зарегистрировано в сентябре 2014 в Санкт-Петербурге. Спустя 4 года организация была ликвидирована. По данным источника агентства, компания специализировалась на охране морских судов от пиратства и не вела деятельность на территории России.