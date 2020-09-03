Свердловским чиновникам повысят зарплату

Работникам казенных учреждений, подведомственных управлению делами губернатора и правительства Свердловской области проиндексируют зарплату. Соответствующее постановление было опубликовано порталом правовой информации региона. В том числе, повышение зарплаты пройдет в представительстве правительства Свердловской области в Москве, которое возглавляет замешанный в скандале с незаконной охотой Александр Овчаров.
Согласно постановлению, минимальные ставки работников будут увеличены в 0,043 раза. Уточняется, что в представительстве правительства Свердловской области в органах государственной власти РФ минимальный оклад служащего составит от 32 238 рублей до 36 805 рублей. Системный администратор и специалист может рассчитывать на ставку 22 258 рублей. При этом руководителю, его заму и главному бухгалтеру может быть выплачена материальная помощь в размере шести окладов (ранее выплачивалось до восьми окладов).
Также индексация коснется работников автохозяйства правительства области, работников лечебно-оздоровительного комплекса, регионального кадрового центра государственного и муниципального управления. Руководство этих учреждений также может получить материальную помощь.
Как ранее сообщало URA.RU, уголовное дело о браконьерстве в Подмосковье, где на месте убийства косули были пойманы представитель губернатора Свердловской области в Москве Александр Овчаров с другом-бизнесменом Леонидом Петуховым, передано для расследования в органы Следственного комитета. Свою вину Овчаров отрицает.
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