Браконьерское дело свердловского постпреда передано в СК

Возможно, теперь в деле появится фигурант Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Постпред свердловского губернатора пойман в Москве по подозрению в браконьерстве

Уголовное дело о браконьерстве в Подмосковье, где на месте убийства косули были пойманы представитель губернатора Свердловской области в Москве Александр Овчаров с другом-бизнесменом Леонидом Петуховым, передано для расследования в органы следственного комитета. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении МВД по Московской области (ранее дело расследовали полицейские).

«Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в Следственный отдел по г. Раменское ГСУ СК РФ по Московской области», — рассказали агентству в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Получить комментарий в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Московской области о ходе расследования и процессуальном статусе Овчарова и Петухова (свидетели, подозреваемые, обвиняемые) к моменту публикации не удалось (запрос направлен).

По данным источников URA.RU, близких к следствию, изменение подследственности связано со спецстатусом одного из субъектов — свердловского постпреда Александра Овчарова. Сам он заявил агентству, что не знает об изменении органа, расследующего дело. «Я не в курсе, — заявил агентству Овчаров. — Я же не имею к нему никакого отношения!»

Постпред свердловского губернатора Александр Овчаров и его друг Леонид Петухов были пойманы на месте незаконной охоты в Подмосковье: егеря выследили «Мерседес» (оказавшийся служебным авто постпредства), из окна которого велась стрельба по косулям. Браконьеры пытались бежать, но были остановлены.

При них нашли тепловизор, а в лесу — убитое животное и окровавленный нож. Овчаров и Петухов не признают вину — из-за этого дознавателям полиции пришлось даже проводить очную ставку. URA.RU выяснило, что Петухов проходил срочную службу в Кремлевском полку, а в последние годы занимался бизнесом в сфере ЖКХ и энергетики: два его предприятия заработали за минувший год около 200 млн рублей.