Следователи нашли новые составы возможных преступлений схимонаха Сергия (Романова) — духовника Среднеуральского женского монастыря. Об этом говорится в ответе свердловского следкома на запрос депутата Госдумы Евгения Марченко (есть в редакции URA.RU). Кроме проверки по фактам истязаний несовершеннолетних в монастыре (за нее следователи взялись еще в июле), СК ведет еще две проверки.
«В производстве следственного отдела по г. Верхняя Пышма находится материал проверки №426пр-10 по факту воспрепятствования законной деятельности журналистов Собчак К.А. и Ерженкова С. Б, сопряженного с применением насилия в отношении них и повреждением их имущества, то есть по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 УК РФ» — говорится в документе за подписью замглавы свердловского следкома Алексея Невгада (ранее проверку по факту нападения на съемочную группу вела полиция).
Также следователи из В.Пышмы проверяют, не содержится ли в роликах отца Сергия признаков фейков, за которые полагается уголовное наказание (по статье 207.1). Ранее, напомним, отец Сергей получил административный штраф за фейк — отрицание коронавируса.
В управлении СКР по Свердловской области и региональном ГУ МВД заявили, что пока не комментируют данную тему. «Все мы знаем, кто возглавляет СК и его позицию [по отношению к обители], — прокомментировал URA.RU проверки СК представитель Среднеуральского женского монастыря Всеволод Могучев. — Так что для нас здесь ничего удивительного нет».
Церковный суд лишил схимонаха Сергия священного сана за то, что он предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса, а также в связи с обвинениями в насилии над подростками, прозвучавшими в фильме Ксении Собчак. Решение суда утвердил патриарх. В РПЦ считают, что старец незаконно удерживает монастырь и должен освободить его — Сергий же заявляет, что не уйдет из обители.